Дьяков высказался о возможной смене тренера в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможной смене тренера в московском клубе.

«Сложно выбирать кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Наверное, стоит поискать специалиста на российском рынке. Есть новые и молодые тренеры — тот же Калешин из «Акрона». Посмотрите, как он хорошо выступает со своей командой. «Акрон» показывает достойный, интересный футбол. Почему бы не посмотреть на Калешина в роли главного тренера «Динамо»? Хуже точно не будет. Этот вариант лучше, чем в очередной раз привозить непонятного тренера из-за границы. Опять нужно будет сталкиваться с адаптацией и проблемами понимания российского футбола. Николич — один из вариантов для «Динамо», при нем «Локомотив» неплохо выступал. Но я бы больше доверял российским молодым специалистам, которые себя зарекомендовали, но не имеют сумасшедшей тренерской истории. В России тренеры каждый год меняют команды и ходят по кругу. Нужно что-то с этим делать», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. После 25 туров РПЛ московский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

6 мая бело-голубые на выезде сыграют с «Химками». Матч пройдет 6 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.