Титов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России: «Это его реальный уровень»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Как оцените прогресс Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив»?

— Это не прогресс, а его реальный уровень.

— Почему он не показывал этот уровень в Турции?

— Там была совсем другая история. Если Артем захочет, он ее расскажет. Бывает, что тренер тебя приглашает, а потом от тебя отворачивается. К сожалению, так получилось.

— Можно ли сейчас Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране?

— Одним из лучших — точно. Притом что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.