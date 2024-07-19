Дьяков — о старте «Спартака» в сезоне: «Какой-то феерии ждать не стоит»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от первого матча «Спартака» в сезоне РПЛ.

«Всегда первые несколько матчей непредсказуемы. Мы не знаем, как команды провели предсезонку, у каждого тренера свой план. Долгое время без официальных матчей сказывается. Какой-то феерии ждать не стоит», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

В первом туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 21 июля.