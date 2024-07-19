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Дьяков — о старте «Спартака» в сезоне: «Какой-то феерии ждать не стоит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от первого матча «Спартака» в сезоне РПЛ.

«Всегда первые несколько матчей непредсказуемы. Мы не знаем, как команды провели предсезонку, у каждого тренера свой план. Долгое время без официальных матчей сказывается. Какой-то феерии ждать не стоит», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

В первом туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 21 июля.

Источник: Vprognoze
Виталий Дьяков
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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