Дьяков — о старте «Спартака» в сезоне: «Какой-то феерии ждать не стоит»
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от первого матча «Спартака» в сезоне РПЛ.
«Всегда первые несколько матчей непредсказуемы. Мы не знаем, как команды провели предсезонку, у каждого тренера свой план. Долгое время без официальных матчей сказывается. Какой-то феерии ждать не стоит», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.
В первом туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 21 июля.
Источник: Vprognoze
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