Барменкулов: «У Алипа большое сердце — у таких людей обычно получается все, что захочется»
Глава казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал, как отсутствие еврокубков у «Зенита» влияет на развитие карьеры защитника Нуралы Алипа.
«Конечно, в отсутствии еврокубков есть сложность. Но мы думаем, что лучшее — впереди, скажем так. Безусловно, отсутствие международных соревнований мешает. Даже если взять российскую национальную сборную, она ведь желаема для всех, даже провести товарищескую игру, не говоря уже о том, что это хороший конкурент, с которым интересно поиграть.
Алип — очень целеустремленный парень, который сам себя сделал спортсменом, имеет настоящий спортивный, боевой характер, у него много качеств «рыцаря», скажем так. И у него большое сердце. У таких людей обычно получается все, что захочется. Я к нему отношусь как к своему младшему братику», — цитирует «РБ Спорт» Барменкулова.
Алип перешел в «Зенит» в 2022 году и с тех пор провел за команду 61 матч.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -