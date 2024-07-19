Смородская: «Спартак» каждый год авансом называют претендентом на победу в РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«От чемпионата жду много ярких матчей и упорную борьбу за чемпионство. Поучаствует ли в гонке за трофей «Спартак»? Его каждый год авансом называют претендентом на победу в РПЛ, но на деле предпосылок к этому нет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Победителем последнего чемпионата России в 6-й раз подряд стал петербургский «Зенит».