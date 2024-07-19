Смородская: «Спартак» каждый год авансом называют претендентом на победу в РПЛ»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от нового сезона РПЛ.
«От чемпионата жду много ярких матчей и упорную борьбу за чемпионство. Поучаствует ли в гонке за трофей «Спартак»? Его каждый год авансом называют претендентом на победу в РПЛ, но на деле предпосылок к этому нет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Победителем последнего чемпионата России в 6-й раз подряд стал петербургский «Зенит».
Источник: РБ Спорт
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|ЦСКА
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|0-0
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9
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10
|Ахмат
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11
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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