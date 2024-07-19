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Смородская: «Спартак» каждый год авансом называют претендентом на победу в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«От чемпионата жду много ярких матчей и упорную борьбу за чемпионство. Поучаствует ли в гонке за трофей «Спартак»? Его каждый год авансом называют претендентом на победу в РПЛ, но на деле предпосылок к этому нет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Победителем последнего чемпионата России в 6-й раз подряд стал петербургский «Зенит».

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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