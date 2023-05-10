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Сегодня, 23:08

Дьяков: «Сложно сказать, могут ли на Карпина обратить внимание клубы из Европы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможной работе главного тренера ростовчан Валерия Карпина в Европе.

«Сложно сказать, могут ли на Карпина обратить внимание клубы из Европы, если «Ростов» займёт второе место в РПЛ. Редко европейские команды смотрят на наших специалистов. Кто из российских тренеров работал в Европе? По сути только Слуцкий. Карпин работал во втором дивизионе Испании в «Мальорке». Сейчас и так всё сложно у нас, а на нас в принципе особо спроса никогда и не было. Я думаю, что работа в национальной команде и «Ростове» Карпина устраивает. Мы сейчас нигде же не играем — ни в каких европейских официальных турнирах, а выступаем просто в товарищеских матчах. Если бы у Валерия Георгиевича было бы какое-то сумасшедшее предложение, то, думаю, он его бы рассмотрел», — приводит слова Дьякова Metaratings.

После 26 туров «Ростов» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-ne-dumayu-chto-karpinu-nado-principialno-oboiti-moskovskie-kluby-emu-nikomu-ne-nado-nichego-dokazyvat-249982/
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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Локомотив

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