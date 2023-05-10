Дьяков: «Сложно сказать, могут ли на Карпина обратить внимание клубы из Европы»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможной работе главного тренера ростовчан Валерия Карпина в Европе.

«Сложно сказать, могут ли на Карпина обратить внимание клубы из Европы, если «Ростов» займёт второе место в РПЛ. Редко европейские команды смотрят на наших специалистов. Кто из российских тренеров работал в Европе? По сути только Слуцкий. Карпин работал во втором дивизионе Испании в «Мальорке». Сейчас и так всё сложно у нас, а на нас в принципе особо спроса никогда и не было. Я думаю, что работа в национальной команде и «Ростове» Карпина устраивает. Мы сейчас нигде же не играем — ни в каких европейских официальных турнирах, а выступаем просто в товарищеских матчах. Если бы у Валерия Георгиевича было бы какое-то сумасшедшее предложение, то, думаю, он его бы рассмотрел», — приводит слова Дьякова Metaratings.

После 26 туров «Ростов» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.