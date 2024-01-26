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Кузнецов рассказал, как ЦСКА предлагали сыграть договорной матч в Кутаиси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов, возглавляющий 2DROTS, рассказал о скандале, который произошел во время матча чемпионата СССР с «Торпедо» из Кутаиси.

«Предлагали ли мне договорные матчи? Да. Могу конкретный матч сказать. 89 год в Кутаиси. Мы приехали играть с «Торпедо». Пришли к нам в отель представители, предложили нам сдать игру, это была первая лига. Но мы сказали, что бьемся за выход в высший дивизион, отказались. Вы, наверное, помните, что все тогда закончилось скандалом. Хотели там ОМОН вызывать. Мы тогда вышли, сыграли вничью. Мы не хотели выходить играть, там вызывали главу региона, он к нам в раздевалку заходил. Тогда уже тяжелая ситуация была в Грузии, мы решили доиграть. Почему мы уходили в раздевалку? Судью там били. Нам гол забили, судья хотел свистнуть, что было нарушение правил. Но на него набросились. Мы ушли. Две трибуны тогда побежали. Нас тогда били на поле по ногам, судья свистел, возник конфликт. Потом вызывали ОМОН, чтобы успокоить. Но глава региона нас уговорил. Я не знаю, почему это случилось. После того как мы в раздевалке сели, сняли форму, туда зашел главный тренер «Торпедо» Реваз Дзодзуашвили и сказал мне: «Ты следующий». Потом сказали: «Вы деньги взяли, вы не должны проиграть». Я прямо при нем сказал: «Кто деньги взял?» Такая была ситуация неприятная. Мог ли кто-то из ЦСКА взять деньги? 100 процентов ответ: нет. Те партнеры, с которыми я играл, на такое не способны», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

3 июля 1989 года ЦСКА сыграл вничью с «Торпедо» Кутаиси со счетом 1:1 в матче первой лиги чемпионата СССР.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kuznetsov-rasskazal-kak-tsska-predlagali-sy-grat-dogovornoj-match-v-kutaisi/
Футбол
ФК Торпедо (Кутаиси)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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