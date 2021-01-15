Два футболиста «Сатурна» пройдут просмотр в «Тамбове»

Два футболиста «Сатурна» примут участие в первом зимнем сборе «Тамбова», сообщает пресс-служба подмосковной команды. Ими стали вратарь Арби Межиев и защитник Роман Романов. Сегодня у тамбовцев начался сбор в Крымске.

27-летний Межиев в нынешнем сезоне провел за «Сатурн» 14 полных матчей из 15 в Олимп-ПФЛ. На счету 22-летнего Романова 12 игр, из них 11 в «старте».