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Два футболиста «Сатурна» пройдут просмотр в «Тамбове»

16:13
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Два футболиста «Сатурна» примут участие в первом зимнем сборе «Тамбова», сообщает пресс-служба подмосковной команды. Ими стали вратарь Арби Межиев и защитник Роман Романов. Сегодня у тамбовцев начался сбор в Крымске.

27-летний Межиев в нынешнем сезоне провел за «Сатурн» 14 полных матчей из 15 в Олимп-ПФЛ. На счету 22-летнего Романова 12 игр, из них 11 в «старте».

Дополнительная информация:

http://www.saturn-fc.ru/news/29204/

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