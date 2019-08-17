Дуглас Сантос: «В чемпионате России хороший футбол в плане техники»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что уже адаптировался в новой команде. Бразилец приехал в Россию чуть больше месяца назад.

— Каждая лига имеет свою индивидуальность, — цитирует Globo Esporte Сантоса. — В Германии интенсивный футбол с большой дисциплиной. Я заметил, что чемпионат России имеет немного меньшую интенсивность, но здесь хороший футбол в плане техники.

Что касается общения, я родом из страны, в которой было трудно учить язык. Думаю, я созрел, чтобы столкнуться с трудностями. Адаптация проходит отлично, уже чувствую себя комфортно.

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