Дуглас Сантос: «Рад, что Малком в «Зените»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» признался, что старается помогать Малкому? адаптироваться в России.

— Помогаете ли вы в адаптации Малкому?

— Да, стараюсь, если он спрашивает. Но и для меня самого пока многое в новинку. Для меня было важно, что появился еще один бразилец в команде. Это здорово, когда можно встретиться, поговорить и вместе поужинать. Рад, что он здесь. Надеюсь, он скоро вернется в игру.

— Известно, что Малком собирается учить русский. А вы?

— Да, я очень хотел бы изучить базовый русский. Это важно для моей жизни в России — выучить основные выражения, связанные с футболом и повседневной жизнью. Хочется завести каких-то знакомых в России. Но пока учителя нет. (Гоша Чернов)

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