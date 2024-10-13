Сборная России против легионеров — как это могло бы быть. Собрали возможный состав иностранцев

Много звезд «Зенита» и латиноамериканцев в целом.

Сбор национальной команды России получился почти бессмысленным — подходящего соперника не нашли, с «людьми из Пакистана» играть отказались. На этом фоне появлялись предложения, как заполнить дыру. Одно из них — сыграть со сборной легионеров РПЛ, которые не получили вызов от своих федераций. Подобный опыт у России уже был в 2003-м (победили 5:2). А какой была бы сборная легионеров сейчас?

Вратарь

Хидает Ханкич (30 лет, Босния, «Ростов»)

В РПЛ сейчас всего три вратаря, у которых гражданство России — не основное. Это Рустам Ятимов (уехал в сборную Таджикистана), третий вратарь «Динамо» белорус Кудравец и запасной «Ростова» босниец Ханкич. У двух последних в активе в этом сезоне всего по матчу в FONBET Кубке России, так что выбор, мягко говоря, невелик. Ханкич чуть более предпочтителен из-за опыта.

Оборона

Срджан Бабич (28 лет, Сербия, «Спартак»)

Своей игрой Бабич по сути закончил карьеру Георгия Джикии в «Спартаке». Сейчас без скалообразного серба оборону красно-белых представить невозможно — он и в борьбе хорош, и мяч здорово двигает (третий в лиге по успешным передачам с процентом точности 95). А еще и результативные баллы набирает — два гола и один ассист в 12 встречах. Правда, в сборной Сербии Срджан не сильно востребован — тренер Стойкович предпочитает зенитовца Эраковича. А вот в сборной легионеров РПЛ Бабич точно получил бы место в старте.

Виллиан Роша (29 лет, Бразилия, ЦСКА)

Если Бабичу еще реально попасть в сборную, он вызывался совсем недавно, то Роше сделать это практически невозможно — слишком высок уровень конкуренции. Но вот в чемпионате России Виллиан шикарен — никаких вопросов ни к классу, ни к самоотдаче. Особенно хорош в силовой борьбе — второй по выигранным единоборствам и борьбе на втором этаже. Определенно, один из лучших трансферов ЦСКА последних лет.

Витор Тормена (28 лет, Бразилия, «Краснодар»)

Еще один бразильский защитник высокого по меркам РПЛ уровня, которого удалось привезти в Россию за очень вменяемую сумму («Браге» заплатили порядка 3 миллионов евро). Тормена ворвался в старт «Краснодара» и выжигает все на подходе к воротам Агкацева. Меньше «быков» пропустил только «Зенит», реже бьют только по воротам «Спартака». Определенно, это заслуга линии обороны с Торменой во главе.

Дуглас Сантос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дуглас Сантос (30 лет, Бразилия, «Зенит»)

Один из самых качественных легионеров, которые заезжали в Россию за все время. Сантос зачастую остается в тени и редко участвует в моментах из хайлайтов. Зато на нем держится игра чемпиона. Пасы, чтение моментов, организационные навыки, стандарты — Дуглас шикарен по целому ряду показателей. Будет вне конкуренции на левом фланге сборной легионеров.

Бителло (24 года, Бразилия, «Динамо»)

Конечно, Бителло привычнее видеть в центре ближе к нападению, но все-таки в сборную легионеров наверняка постарались бы собрать из ярких личностей, а таких в РПЛ больше среди атакующих футболистов. Бразилец у Лички часто действует на фланге, а тройка центральных защитников позволяла бы часто ходить вперед.

У «Динамо» вообще очень симпатичная группа легионеров, но Карраскаль и Нгамале разъехались по сборным, а вот Бителло пробиться в состав «селесао» почти невозможно, так что сборной легионеров точно бы пригодился. Он показал класс сразу после приезда и сейчас продолжает впечатлять. Забивает не так много, зато шикарно созидает — семь ассистов и второе место по созданным моментам.

Полузащита

Вильмар Барриос (30 лет, Колумбия, «Зенит»)

Впереди — большая группа игроков «Зенита», и это вряд ли кого-то удивит, все-таки по качеству состава чемпион на голову превосходит конкурентов. Барриос, как и Сантос, уже давно в Санкт-Петербурге и является одним из ключевых исполнителей команды на протяжении многих лет. Скоро Вильмару 31, из-за предпочтений тренера он всегда не вызывается в сборную Колумбии. А так — большой мастер отбора, который мог бы построить неплохую карьеру в топ-5 лиг.

Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вендел (27 лет, Бразилия, «Зенит»)

Вендел в нынешнем состоянии вполне мог бы заиграть если не в европейском гранде, то где-то близко с этим уровнем. Пропустил часть сезона, но остается в списке лидеров по «гол плюс пас». Хотя одними результативными действиями степень влияния бразильца на игру «Зенита» не оценить. Если Вендел в настроении, готов порвать кого угодно на любом участке поля как в отборе, так и в созидании. Идеальный бокс-ту-бокс.

Клаудиньо (27 лет, Бразилия, «Зенит»)

Ходило много слухов о том, что Клаудиньо заскучал в России и хочет уехать. Но вот очередная волна слухов прошла, бразилец не только остался, так еще и подписал новый контракт. Сейчас Клаудиньо как никогда влияет на атаку «Зенита» — играет в глубине поля, много работает с мячом и постоянно придумывает, как обострить игру на ровном месте. Несмотря на номинальную позицию АПЗ, четвертый в лиге по пасам в финальную треть. В общем, человек, который дергает за ниточки. И умеет делать это на топ-уровне.

Эсекьель Барко (25 лет, Аргентина, «Спартак»)

С ходу показал, за что «Спартак» заплатил 14 миллионов евро. Миниатюрный аргентинец добавил красоты и осознанности красно-белым атакам. Ну и немного магии. Барко — третий в РПЛ по созданным голевым моментам, второй по «гол плюс пас» и ключевым передачам, с отрывом лучший по обводкам. Какие еще вопросы?

Нападение

Матео Кассьерра (27 лет, Колумбия, «Зенит»)

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ не едет в сборную Колумбии только из-за зашкаливающей конкуренции — там предпочитают краснодарца Кордобу и Дурана из «Астон Виллы». Кассьерра мощно начал этот сезон, но в последнее время сбавил в результативности. Так что в нашей вымышленной сборной мог бы уступить место одноклубнику Лусиано или Роналдо из «Ростова». Но за былые заслуги все же отметим Матео.

Запасные: Кудравец («Динамо»), Нино («Зенит»), Ньямси («Локомотив»), Мойзес, Келлвен (оба — ЦСКА), Лаксальт, Чавес (оба — «Динамо»), Медина («Спартак»), Гарре («Крылья Советов»), Лусиано («Зенит»), Роналдо («Ростов»).