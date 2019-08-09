Дуглас Сантос - о Халке: "Наша дружба очень важна для меня"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о дружбе с бывшим нападающим команды из Санкт-Петербурга Халком.

– С Халком мы познакомились благодаря сборной и подготовки к Кубку Америки, – рассказал Сантос в интервью официальному Youtube-каналу "Зенита". – Мы дружим, но большие расстояние и разные часовые пояса не позволяют нам часто разговаривать. Но по особым поводам или праздникам мы, конечно, созваниваемся. Если пересекаемся в Бразилии, то стараемся встретиться и рассказать друг другу что у нас и как. Надеюсь, наша дружба продлится еще долго, потому что она очень важна для меня.

Сейчас Халк выступает в чемпионате Китая.