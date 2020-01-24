Дуэль дня от «Зенита»: Малком против Кокорина
20:53
«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал необычное видео. Нападающий команды Малком исполнил на тренировке штрафной, а на воротах оказался другой форвард петербуржцев Александр Кокорин. Отметим, что Малкому удалось реализовать штрафной — он попал точно в девятку.
— Самая неожиданная дуэль дня: Малком против Кокорина, — гласит подпись к ролику.
Самая неожиданная дуэль дня: Малком против Кокорина ? pic.twitter.com/IZsrPfpaG1— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 24, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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