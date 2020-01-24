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Дуэль дня от «Зенита»: Малком против Кокорина

20:53
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«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал необычное видео. Нападающий команды Малком исполнил на тренировке штрафной, а на воротах оказался другой форвард петербуржцев Александр Кокорин. Отметим, что Малкому удалось реализовать штрафной — он попал точно в девятку.

— Самая неожиданная дуэль дня: Малком против Кокорина, — гласит подпись к ролику.

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