Дуэль дня от «Зенита»: Малком против Кокорина

«Зенит» в своем официальном Twitter опубликовал необычное видео. Нападающий команды Малком исполнил на тренировке штрафной, а на воротах оказался другой форвард петербуржцев Александр Кокорин. Отметим, что Малкому удалось реализовать штрафной — он попал точно в девятку.

— Самая неожиданная дуэль дня: Малком против Кокорина, — гласит подпись к ролику.