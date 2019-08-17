Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал о требованияхВалерия Газзаева, самбе в раздевалке армейцев, Игоре Акинфееве и победах над «Спартаком».

— Лучший игрок армейцев, с которым вам довелось играть?

— Ох, тогда придется назвать чуть ли не всю команду. У нас был мощный состав: Вагнер Лав, Карвалью, Жо, братья Березуцкие, Жирков, Акинфеев, Игнашевич. Все они игроки топ-уровня. Я будто выступал за сборную, на каждой позиции играли крутые футболисты. Думаю, тогда у нас была одна из лучших команд в России, если не лучшая.

— С тех пор в ЦСКА играет лишь Акинфеев.

— Акинфеев — легенда. То, что он так и не ушел из клуба, это историческое событие. Если бы я был вратарем, то сделал бы точно так же — остался в ЦСКАдо завершения карьеры. Он играет в своей стране, в городе, который любит, семья рядом. Я бы тоже выбрал такой вариант. Тут и сомневаться не о чем. Творить историю в родной команде — это круто! Акинфеева можно только поздравить. Надеюсь, он еще долго будет играть за ЦСКА.

— Дуэт Даниэл Карвалью и Вагнер Лав...

— Лучшие! Вдвоем они разрывали любую оборону, один отдавал передачи, другой забивал голы — они всегда были эффективны. (Юлия Яковлева)

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