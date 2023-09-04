ЦСКА — о фото Акинфеева с ребенком и Марио Фернандесом: «Вечное, будущее и прошлое»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фото голкипера команды Игоря Акинфеева с рядом стоящими детьми и экс-игроком армейцев Марио Фернандесом, который на данный момент выступает за «Зенит». Перед матчем 7-го тура РПЛ вратарь холодно отреагировал на приветствие бывшего игрока красно-синих.

«Вечное, будущее и прошлое», — подписано фото.

После выхода на поле Акинфеев и Фернандес обменялись приветствием.

В летнее трансферное окно Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 год, подписал контракт с «Зенитом».