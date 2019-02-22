Дубли Эль-Кабира и Бикфалви принесли "Уралу" победу над "Шицзячжуаном"

"Урал" в товарищеской встрече одержал победу над китайской командой "Шицзячжуан" со счетом 6:2.

Дублями в составе команды из Екатеринбурга отметились Отман Эль-Кабир и Эрик Бикфалви. Еще по голу в ворота китайцев забили Грегор Балажиц и Андрей Егорычев.

Товарищеские матчи. Клубы

"Шицзячжуан" - "Урал" - 2:6 (1:3)

Голы: Эль-Кабир, 13 - с пенальти (0:1). Балажиц, 28 (0:2). 36 (1:2). Бикфалви, 45+1 (1:3). Бикфалви, 47 (1:4). Эль-Кабир, 50 - с пенальти (1:5). Егорычев, 65 (1:6). 88 (2:6).

"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Страндберг, Фидлер, Кулаков, Димитров, Бавин, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви.

Все об РПЛ - здесь