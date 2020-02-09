Дубль Ригони принес «Зениту» победу над «Ленинградцем»

«Зенит» провел товарищеский матч с клубом ПФЛ «Ленинградец». Лидер премьер-лиги одержал победу со счетом 3:1. Дубль оформил вернувшийся в «Зенит» полузащитник Эмилиано Ригони.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Ленинградец» — 3:1 (2:0)

Голы: Ригони, 31 (1:0). Ригони, 43 (2:0). Воробьев, 58 (3:0). Лучин, 63 (3:1).

«Зенит»: Васютин, Смольников, Осорио (Караваев, 46), Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин (Воробьев, 46), Мусаев, Капленко, Шамкин, Ригони.

9 февраля. Бенидорм. Стадион «Гильермо Амор».