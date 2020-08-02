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Дубль Конате принес «Химкам» победу над «Динамо»

18:55
2 августа, &quot;Химки&quot; - &quot;Динамо&quot; (2:0). Фото ФК "Химки"
2 августа, &quot;Химки&quot; - &quot;Динамо&quot; (2:0). Фото ФК "Химки"
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«Химки» в товарищеском матче обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

Дублем отметился Мохамед Конате.

«Химки» по итогам сезона ФНЛ получили право выступать в чемпионате России. В первом матче РПЛ подмосковная команда 8 августа встретится с ЦСКА, «Динамо» 10 августа сыграет с «Уралом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Динамо» — 2:0 (0:0)

Голы: Конате, 61 (1:0). Конате, 72 (2:0).

2 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

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