Дубль Конате принес «Химкам» победу над «Динамо»
18:55
«Химки» в товарищеском матче обыграл «Динамо» со счетом 2:0.
Дублем отметился Мохамед Конате.
«Химки» по итогам сезона ФНЛ получили право выступать в чемпионате России. В первом матче РПЛ подмосковная команда 8 августа встретится с ЦСКА, «Динамо» 10 августа сыграет с «Уралом».
? Победа в контрольном матче над московским «Динамо»#ХимкиДинамо #вместезахимки pic.twitter.com/TvtyeUAlYP— ФК Химки (@fc_khimki) August 2, 2020
Товарищеские матчи. Клубы
«Химки» — «Динамо» — 2:0 (0:0)
Голы: Конате, 61 (1:0). Конате, 72 (2:0).
2 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».
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