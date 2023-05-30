Дуарте рассказал, как решился на переезд в Россию: «Не боялся. Давления не испытывал»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал, как принимал решение о переезде в Россию.

— Нет, не боялся. Расспрашивал об обстановке в Москве, о том, какая ситуация в стране. Меня заверили, что все в порядке. Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу — никакого давления не испытывал, — сказал Дуарте.

— Ты подписывал какую-то бумагу, обязуясь не покидать «Спартак» из-за разрешения ФИФА?

— Эта тема вообще не поднималась. Даже с агентом перед подписанием договора. Я себя чувствую вполне комфортно, чтобы думать о таких вещах.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года. 12 марта футболисту исполнилось 23 года.