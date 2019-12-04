Друг Мамаева и Кокорина Протасовицкий рассказал про ночь с двумя драками

Друг полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Александр Протасовицкий дал «СЭ» первое интервью после выхода на свободу. Он пытался разнять обе драки, с участием Мамаева и Александра Кокорина, но отсидел дольше всех.

— У многих после попадания первых видео в сеть возник вопрос: футболисты всегда так отдыхают, как вы 8 октября?

— Люди разные. Все отдыхают по-разному. Что-то придается огласке, а что-то нет. Можно посидеть попить чаю, а можно выпить пива или вина. Просто наш эпизод получился громким из-за этих драк. А вообще такой досуг — скорее исключение. Ничего постоянного в этом нет и нам не свойственно.

— Почему дружеская посиделка вылилась в такое безобразие?

— Нет объяснения. Думаю, это все-таки случайная цепь событий. Так вот шаг за шагом развивалась нехорошая история. Один конфликт, второй... Настроя кого-то избить у нас точно не было. Выходили в хорошем настроении.

— Если бы не алкоголь, все решили бы на словах?

— Не думаю, что алкоголь стал причиной. Дело в другом. В чем? Не хочу копаться в деталях того вечера, уже это все много раз обсудили. Мы свое наказание понесли и вернулись — это главное. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Протасовицкого