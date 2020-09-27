«Доволен, как играли после удаления Бистровича». Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (0:1) отметил, что ему понравилось, как смотрелась команда, даже оставшись в меньшинстве.

— Мы очень хорошо начали, — сказал Гончаренко. — Пусть не было каких-то моментов, но было хорошее давления. А затем упустили соперника, стали чего-то дать от него. Возможно, это все еще тянется шлейф прошлого сезона. Но я доволен реакцией на пропущенный гол. Мы не искали какой-то один шанс, а каждую атаку старались доводить до момента. Доволен командой на отрезке после удаления Бистровича.

— После матча с «Уфой» вы сказали, что довольны тем, как Эджуке выглядел на фланге, но сейчас снова выпустили его в центре нападения.

— У нас широкая скамейка. Считаю, мы хорошо смотрелись с ложным нападающим, у нас неплохо получалось. Но пока нет полного понимания, как прессинговать. Давали слишком много свободы защитникам соперника. Пока это главный недостаток Эджуке. (Дмитрий Гирин)