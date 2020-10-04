Don't Worry, Be Happy. Загитова вместе с Валиевой станцевала на тренировке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова станцевала с Камилой Валиевой во время тренировки. Ролик опубликовала Элизабет Турсынбаева.

Напомним, что Загитова дебютировала в роли ведущей шоу «Ледниковый период». Ведет его фигуристка с победителем Олимпиады-2002 Алексеем Ягудиным.

Ранее стало известно, что Загитова отказалась от контрольных прокатов сборной России ради съемок в «Ледниковом периоде». Фигуристка не заявлена ни на один этап Кубка России, и ни на один этап «Гран-при».