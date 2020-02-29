Доменико Тедеско: «Зобнин? Топ-игра»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Блестящий матч провел Роман Зобнин. Такого Романа мы не видели давно. С чем это связано? Может, с тем, что вернулся на исходную позицию?

— Сложно говорить о ком-то конкретном после такого матча. Эта победа — заслуга всей команды. Зоба? Топ-игра. Но он играл на высоком уровне и на месте правого защитника. Мы сохраняем гибкость. Да, сейчас и в будушем Зобнин может вернуться на правый фланг. (Дмитрий Зеленов)