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Доменико Тедеско: «Зобнин? Топ-игра»

19:08

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Блестящий матч провел Роман Зобнин. Такого Романа мы не видели давно. С чем это связано? Может, с тем, что вернулся на исходную позицию?

— Сложно говорить о ком-то конкретном после такого матча. Эта победа — заслуга всей команды. Зоба? Топ-игра. Но он играл на высоком уровне и на месте правого защитника. Мы сохраняем гибкость. Да, сейчас и в будушем Зобнин может вернуться на правый фланг. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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