Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с «Крыльями»
09:47
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0).
— Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости». — Вы могли видеть это по игре. Он удачно идет вперед, в атаку. Роман распознает сигналы для подключения, сегодня, к слову, у него был отличный момент.
«Спартак» набрал 21 очко и на данный момент занимает шестое место в чемпионате России.
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