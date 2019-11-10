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Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с «Крыльями»

09:47
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0).

— Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости». — Вы могли видеть это по игре. Он удачно идет вперед, в атаку. Роман распознает сигналы для подключения, сегодня, к слову, у него был отличный момент.

«Спартак» набрал 21 очко и на данный момент занимает шестое место в чемпионате России.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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