Доменико Тедеско: «В какой-то степени чемпионат России недооценивают в Европе»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что российский футбол недооценен в Европе.

— Я знаю, что за моей работой следят, — приводит пресс-служба красно-белых слова Тедеско. — Как минимум за результатами, потому что получаю сообщения из Германии. Я работаю здесь и представляю российский футбол, стал его частью. Следил за выступлением клубов РПЛ в Лиге Европы и расстроился, когда они проиграли.

— Исходя из того, что вы увидели в российской лиге за год, не считаете, что в Европе нас недооценивают?

— В какой-то степени это так. Потому что неделю за неделей мы играем против качественных команд, и я вижу, что даже небольшие клубы вроде «Уфы» или «Арсенала» проделывают классную работу. В каждой команде есть два, три, четыре интересных парня. Каждый тренер имеет свою философию, свой план на игру. А сколько шикарных стадионов здесь построили! В Волгограде и Саранске великолепные арены, я был впечатлен. Обо всем этом в Европе знают мало, даже с учетом недавнего чемпионата мира.