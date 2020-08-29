Доменико Тедеско: «Спартаку» нужно учиться добивать соперника"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал исход матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (2:1).

— Согласны, что важно научиться молодой команде добивать соперника?

— Вы правы, психологическая составляющая всегда была важна в нашей игре, особенно во вторых таймах. Тут всегда вопрос, насколько рискованно ты играешь. Считаю, на флангах мы могли бы создавать больше преимущества. Взять того же Айртона — у него огромный потенциал для подобной работы, но мне кажется, он иногда об этом забывает. Нужно учиться побеждать, добивать соперника. Это делается в таких матчах, как сегодня, как в игре с «Ротором». (Артем Калинин)