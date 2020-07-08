Доменико Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Мне жаль свою команду»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1) заявил, что ему жаль свою команду.

— До последнего момента не был уверен, стоит ли идти на пресс-конференцию, но я шокирован тем, что происходит со «Спартаком», — сказал Тедеско. — Уважаю журналистов, поэтому я здесь.

Начнем с того, что я уважаю и судей. Это тяжелая работа. Но давайте уважать и нашу работу. Она тоже непростая. То, что произошло, сегодня, происходит со «Спартаком» не в первый раз. Очередные странные решения со стороны судей. Это дерби, мы потерпели два подряд поражения, мы хотели показать, что готовы играть с командой, которая играла в Лиге чемпионов и, вероятно, сыграет там в следующем сезоне. Мы хорошо начали. Забили первыми, потом пенальти.

Я не говорю о пенальти, не буду оспаривать сам факт. Но до этого в эпизоде с Жоау Мариу арбитр свистнул в пользу «Локомотива». Это уже не в первый раз.

Когда соперник падает в нашей штрафной или рядом со штрафной, мы слышим свисток. Когда падает игрок «Спартака», все окей. Даже сейчас, когда все может решить ВАР.

Почему не свистят, когда падают наши? Почему молчат ВАР? Была куча ситуаций в матчах с «Краснодаром», «Зенитом», «Уфой», «Уралом».

Мне жаль нашу молодую команду! Гапонова, Умярова, Айртона. Они не могут понять, что происходит. Наши дети не могут играть корпусом!

Нас убивают каждую игру. Это невероятно. Бакаев получает желтую карточку — пропускает игру с «Сочи». У Бакаева 8 карточек. У кого — у Бакаева! Невероятно. Какой сюрприз, он пропускает игру с «Сочи»!

Да, я не сдержал эмоций. Потому что я люблю «Спартак». Люблю свою команду. Но мы не можем играть каждый раз так. Мне жаль команду. Ребята сейчас в раздевалке. Сыграли вничью с лидером. И они расстроены. (Дмитрий Зеленов)