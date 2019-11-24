Доменико Тедеско: «Радует, что Шюррле и Кутепов вернулись»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 17-го тура чемпионата против «Урала» отметил, что доволен возвращением в строй Андре Шюррле и Ильи Кутепова. По его словам, команде нужны все игроки.

— Дело не только в Андре и Илье. Хорошо, что они вернулись, — отметил Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — У нас много других хороших игроков, которые доказали за последнее время, что они достойны играть в «Спартаке», что они готовы и голодны до побед. У нас график очень напряженный, впереди непростые матчи. Нам нужны все футболисты. Этот факт радует.