Доменико Тедеско: «На рождественских каникулах я слишком много ел. Надо сбрасывать вес»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, почему он участвует во многих упражнениях наравне с командой во время тренировочного сбора.
— Вы участвуете во многих упражнениях наравне с командой. Делаете это для мотивации игроков или вам это в удовольствие?
— Удовольствие от этого точно не получаю! (Смеется.) Да, это можно назвать психологическим приемом. Показываю, что мы вместе и неприятные моменты тоже переживаем сообща. Так же, как и футболисты, я страдаю после поражений. И готов вместе с ними страдать из-за нагрузок. Но есть еще причина — на рождественских каникулах я слишком много ел! Надо сбрасывать вес.
— Что ели?
— Вы знаете, итальянское Рождество — оно как русский Новый год. Мы печем рождественские пироги, а потом едим их несколько дней — на завтрак, на обед, с кофе, на ужин. Так что масса накапливается! (Дмитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/