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Доменико Тедеско: «На рождественских каникулах я слишком много ел. Надо сбрасывать вес»

10:45
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, почему он участвует во многих упражнениях наравне с командой во время тренировочного сбора.

— Вы участвуете во многих упражнениях наравне с командой. Делаете это для мотивации игроков или вам это в удовольствие?

— Удовольствие от этого точно не получаю! (Смеется.) Да, это можно назвать психологическим приемом. Показываю, что мы вместе и неприятные моменты тоже переживаем сообща. Так же, как и футболисты, я страдаю после поражений. И готов вместе с ними страдать из-за нагрузок. Но есть еще причина — на рождественских каникулах я слишком много ел! Надо сбрасывать вес.

— Что ели?

— Вы знаете, итальянское Рождество — оно как русский Новый год. Мы печем рождественские пироги, а потом едим их несколько дней — на завтрак, на обед, с кофе, на ужин. Так что масса накапливается! (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/

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