Доменико Тедеско: «Игра с ЦСКА очень важна для нас»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Вопрос по поводу гибкости — насколько гибким будет «Спартак» при подготовке к ЦСКА? Ожидать ли изменений?

— Вы знаете, я часто даю предматчевые пресс-конференции — в отличие от многих коллег. Понимаю ваш вопрос. Но я не хочу давать информацию для соперников. Игра с ЦСКА очень важна для нас. Ротация? Мы подумаем об этом уже ночью. (Дмитрий Зеленов)