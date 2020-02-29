Доменико Тедеско: «Игра с ЦСКА очень важна для нас»
19:10
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.
— Вопрос по поводу гибкости — насколько гибким будет «Спартак» при подготовке к ЦСКА? Ожидать ли изменений?
— Вы знаете, я часто даю предматчевые пресс-конференции — в отличие от многих коллег. Понимаю ваш вопрос. Но я не хочу давать информацию для соперников. Игра с ЦСКА очень важна для нас. Ротация? Мы подумаем об этом уже ночью. (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи