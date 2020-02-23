«Доказывайте каждый день, что достойны этого звания». Тарасов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 32-летний российский футболист поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

«Поздравляю всех с мужским Днем! Парни, главное не забывать доказывать каждый день себе и своим любимым, что мы достойны этого звания, какие бы трудности ни выпадали на пути! А тех, кто причастен по-настоящему к миру во всем мире и защите нашей страны — с Днем защитника Отечества», — подписал фото Тарасов.

21 февраля у Тарасова диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза после тренировки «Рубина».