Добровинский уверен, что честное судейство может привести «Динамо» к чемпионству

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» озвучил свое желание на 2024 год.

«Пожелал бы «Динамо» и всем болельщикам, чтобы нас судили честно. Из того, что я видел, обидно за команду, не очень понимаю, как такое может быть. Я рассматривал в деталях пенальти, назначенный «Факелом», разговаривал со специалистами, с которыми мы дружим, и ни один из них не сказал, что там был пенальти. Рассматривал удаление в матче с «Зенитом», там игрок не касался игрока вообще. Честный игрок сказал бы, что до него не дотронулись. Хотел бы пожелать нашему футболу, чтобы все было честно», — сказал Добровинский «СЭ».

Адвокат также высказался на тему благородства в футболе.

«Для меня всегда останется в памяти матч с участием сборной СССР, когда Численко ударил в ворота, а мяч влетел через дырку с боковой стороны. Тогда Нетто подошел к судье и сказал, что это не гол. Можете себе представить? Никогда это не забуду. Хочу, чтобы все футболисты нашей страны вспомнили о благородных поступках, и чтобы «Динамо» судили честно. Тогда, я надеюсь, мы станем чемпионами», — добавил Добровинский.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.