Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:15

Добровинский уверен, что честное судейство может привести «Динамо» к чемпионству

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Добровинский на матче «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» озвучил свое желание на 2024 год.

«Пожелал бы «Динамо» и всем болельщикам, чтобы нас судили честно. Из того, что я видел, обидно за команду, не очень понимаю, как такое может быть. Я рассматривал в деталях пенальти, назначенный «Факелом», разговаривал со специалистами, с которыми мы дружим, и ни один из них не сказал, что там был пенальти. Рассматривал удаление в матче с «Зенитом», там игрок не касался игрока вообще. Честный игрок сказал бы, что до него не дотронулись. Хотел бы пожелать нашему футболу, чтобы все было честно», — сказал Добровинский «СЭ».

Адвокат также высказался на тему благородства в футболе.

«Для меня всегда останется в памяти матч с участием сборной СССР, когда Численко ударил в ворота, а мяч влетел через дырку с боковой стороны. Тогда Нетто подошел к судье и сказал, что это не гол. Можете себе представить? Никогда это не забуду. Хочу, чтобы все футболисты нашей страны вспомнили о благородных поступках, и чтобы «Динамо» судили честно. Тогда, я надеюсь, мы станем чемпионами», — добавил Добровинский.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
3
1
Читайте также
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Экс-игрок «Зенита» Угаров о переходе Нино: «Не понимаю, зачем усиливаться игроками, которых никто не знает»
В бразильском клубе «Баия» прокомментировали слухи о возможном переходе защитника Байи в ЦСКА
Представители Коррея заявили, что трансфер футболиста в Россию пока не рассматривается
Добровинский рассказал, чего ожидает от «Динамо» в 2024 году
Адвокат Бушманов объяснил, почему экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды является маловероятной
Федун остался недоволен расходами и результатами «Спартака» в первой части сезона: «Крайне средне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Добровинский рассказал, чего ожидает от «Динамо» в 2024 году

Экс-игрок «Зенита» Угаров о переходе Нино: «Не понимаю, зачем усиливаться игроками, которых никто не знает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости