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Васильев: «Я бы отказался от перехода в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент

Воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев, играющий за «Сочи» на правах аренды, заявил, что не перешел бы никогда в «Спартак».

«Болельщики «Зенита» писали мне после матча со «Спартаком»: «Молодец, наш слон». (Смеется.) Да и в целом, все поздравили. Как бы отреагировал на предложение от красно-белых? Я не могу представить себя в этом клубе, потому что у меня контракт с «Зенитом». Тем более, что я чуть-чуть знаком с внутренней кухней красно-белых. В общем, я бы отказался от перехода, потому что этот клуб мне не близок по духу», — цитирует «РБ Спорт» Васильева.

30 августа «Спартак» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России. 21-летний Васильев отметился голом в этой игре.

Источник: «РБ Спорт»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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