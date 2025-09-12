Васильев: «Я бы отказался от перехода в «Спартак»
Воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев, играющий за «Сочи» на правах аренды, заявил, что не перешел бы никогда в «Спартак».
«Болельщики «Зенита» писали мне после матча со «Спартаком»: «Молодец, наш слон». (Смеется.) Да и в целом, все поздравили. Как бы отреагировал на предложение от красно-белых? Я не могу представить себя в этом клубе, потому что у меня контракт с «Зенитом». Тем более, что я чуть-чуть знаком с внутренней кухней красно-белых. В общем, я бы отказался от перехода, потому что этот клуб мне не близок по духу», — цитирует «РБ Спорт» Васильева.
30 августа «Спартак» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России. 21-летний Васильев отметился голом в этой игре.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|16:30
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Зенит
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|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|П
|
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Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
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Илья Рожков
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|2
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|1
|1
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