Васильев: «Я бы отказался от перехода в «Спартак»

Воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев, играющий за «Сочи» на правах аренды, заявил, что не перешел бы никогда в «Спартак».

«Болельщики «Зенита» писали мне после матча со «Спартаком»: «Молодец, наш слон». (Смеется.) Да и в целом, все поздравили. Как бы отреагировал на предложение от красно-белых? Я не могу представить себя в этом клубе, потому что у меня контракт с «Зенитом». Тем более, что я чуть-чуть знаком с внутренней кухней красно-белых. В общем, я бы отказался от перехода, потому что этот клуб мне не близок по духу», — цитирует «РБ Спорт» Васильева.

30 августа «Спартак» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России. 21-летний Васильев отметился голом в этой игре.