Перрен сравнил Джибриля Сиссе со старшим братом

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» ответил на вопрос о дружбе с известным футболистом Джибрилем Сиссе.

— Когда ты объявил, что покидаешь «Осер», Джибриль Сиссе написал тебе напутствие в комментариях.

— Да, я знаю, что Джибриль играл за «Кубань». Мы с ним в хороших отношениях, два года были вместе в «Осере».

Это замечательный человек. В «Осере» он был мне как старший брат. Очень позитивный, добрый, делился своим опытом, и у меня остались только хорошие воспоминания о времени с ним.

— Он снимался в фильме «Такси». Может, рассказывал забавные истории?

— Не про фильм, но в целом он часто делился историями — иногда смешными, иногда очень интересными из его футбольной карьеры. Опыт Сиссе был очень полезен для нас в «Осере».

— Какая история от него запомнилась больше всего?

— Он рассказывал о финале Лиги чемпионов, который выиграл с «Ливерпулем». Мы знали эту историю, но когда он рассказывал, это было волшебно, чувствовалась невероятная сила. Его опыт был очень важен для нас.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.