Дмитрий Тарасов подарил жене на день рождения люксовый автомобиль

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко на день рождения люксовый автомобиль «Порше». Об этом девушка сообщила в своем Instagram, приложив фото.

— Что ж, четверть моего века (это 25 лет, на всякий случай и я не прощаюсь) прожита замечательно и завершена на сладкой ноте, — написала Костенко. — Год выдался местами изматывающим (серьезные испытания у любимого), но в целом — волшебным, ведь мы были всегда вместе- физически и духовно. Во время беременности гормоны мои такое творили, но ожидание малыша — школа на двоих, и мой любимый муж всегда относился с пониманием и быстро помог мне совладать с собой, и мы просто наслаждались процессом.

Может я стала наконец-таки мудрее, а может... да нет, реально стала и научилась слышать и доносить (это важнее).

Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это — спасибо, Бог, спасибо. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам. И маме . И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня.