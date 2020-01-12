Дмитрий Тарасов: «Меня пропустили вперед в последний кабинет врача, как самого старшего и опытного»

Полузащитник Дмитрий Тарасов заявил, что не сомневается в своей готовности успешно пройти сборы с «Рубином». Казанский клуб пригласил бывшего хавбека «Локомотива» и сборной России на первый сбор в Турцию, но еще не подписал с ним контракт.

— Долго ждал этого. Долго восстанавливался. Поступило предложение от «Рубина», в клубе хотят посмотреть на сборе, как моя нога после долгого перерыва. О подписании контракта пока речи нет. Просто посмотрят, в какой я форме. Я тренировался много и за себя не переживаю. Чувствую себя отлично, — цитирует Тарасова РИА «Новости».

От сборов жду тяжелой работы. Это новая команда, новая атмосфера. Но я многих ребят знаю, и сложностей быть не должно. Все понимают, как играть и тренироваться. Побыстрее хочу начать работу в «Рубине».

Нужно доказывать лидерские качества через работу. Но сегодня на медосмотре был приятный эпизод. Меня пропустили вперед в последний кабинет врача, как самого старшего и опытного. Чувствуется уважение у ребят. Было очень приятно.