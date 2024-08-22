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Канчельскис: «90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о карьере нападающего Артема Дзюбы.

«Наверное, можно сказать, что у Дзюбы не самый простой характер. Может, из-за этого у него не получилось раскрыться в том же «Спартаке» и наладить контакт с некоторыми тренерам. Но карьера у него в любом случае получилась достойная. 90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы. И Артем еще способен поиграть 1-2 года, если у него есть желание и мотивация. Не списывал бы его со счетов», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В настоящее время 35-летний россиянин является свободным агентом. Последним клубом в карьере Дзюбы был «Локомотив».

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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