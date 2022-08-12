Сенников: «Даже если «Локомотив» проиграет «Крыльям», не думаю, что последуют санкции в сторону тренеров»

Сенников поделился мнением о возможных изменениях в «Локомотиве» после неудачного старта в РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе московского клуба после неудачного старта в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не думаю, что последуют какие-то санкции в сторону тренерского штаба, даже если «Локомотив» проиграет, — приводит слова Сенникова Metaratings.ru. — Очень много чего придется менять. В клубе до конца года никаких изменений точно не будет».

После четырех туров РПЛ железнодорожники под руководством немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра набрали два очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

В субботу, 13 августа, красно-зеленые примут «Крылья Советов» во встрече 5-го тура РПЛ. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.