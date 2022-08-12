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Сенников: «Даже если «Локомотив» проиграет «Крыльям», не думаю, что последуют санкции в сторону тренеров»

Сенников поделился мнением о возможных изменениях в «Локомотиве» после неудачного старта в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе московского клуба после неудачного старта в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не думаю, что последуют какие-то санкции в сторону тренерского штаба, даже если «Локомотив» проиграет, — приводит слова Сенникова Metaratings.ru. — Очень много чего придется менять. В клубе до конца года никаких изменений точно не будет».

После четырех туров РПЛ железнодорожники под руководством немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра набрали два очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

В субботу, 13 августа, красно-зеленые примут «Крылья Советов» во встрече 5-го тура РПЛ. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-dazhe-esli-lokomotiv-proigraet-krylyam-ne-dumayu-chto-posleduyut-sanktsii-v-storonu-trenero-1333915/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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Квинси Промес

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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
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 3
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Краснодар

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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Лео Гогличидзе

Урал

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Александр Черников

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