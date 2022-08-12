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Сегодня, 16:20

Тарханов оценил расклад сил перед матчем «Зенит» — ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Руслан Минаев
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» против ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Я уверен, что ЦСКА с Федотовым даст бой «Зениту». Но фаворита в этом матче нет, шансы команд 50 на 50. Не думаю, что кто-то из тренеров будет подстраиваться под соперника, каждый будет играть от себя. Даже если ЦСКА обыграет «Зенит», то не факт, что они смогут стать чемпионами. Золотые медали выигрываются за пять туров до конца, здесь все возможно», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на шестом месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура чемпионата России пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/aleksandr-tarhanov-fedotov-dast-boj-zenitu/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.1211934883
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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