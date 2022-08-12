Тарханов оценил расклад сил перед матчем «Зенит» — ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» против ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Я уверен, что ЦСКА с Федотовым даст бой «Зениту». Но фаворита в этом матче нет, шансы команд 50 на 50. Не думаю, что кто-то из тренеров будет подстраиваться под соперника, каждый будет играть от себя. Даже если ЦСКА обыграет «Зенит», то не факт, что они смогут стать чемпионами. Золотые медали выигрываются за пять туров до конца, здесь все возможно», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на шестом месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура чемпионата России пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.