Пятибратов — о назначении в «Факел»: «Рад возвращению в родной для меня клуб»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал возвращение в команду.

«С «Факелом» и Воронежем у меня связаны только добрые воспоминания — я не раз об этом говорил ранее. Рад возвращению в родной для меня клуб, это большая ответственность. Готов приложить все усилия, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Уверен, у нас есть потенциал для роста», — цитирует Пятибратова пресс-служба «Факела».

«Факел» объявил о возвращении Пятибратова 13 августа. Он сменил на посту главного тренера воронежцев Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Ранее Пятибратов был главным тренером «Факела» с 2022 по 2023 год.