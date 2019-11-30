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Дмитрий Парфенов: «Взяли очко в матче с «Ростовом». Думаю, это шаг вперед»

18:50
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

— Тяжелый матч, было большое давление, ребята вытерпели, дисциплинированно сыграли и взяли очко, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Думаю, это шаг вперед. Понимали, что «Ростов» тоже давно не выигрывал.

Не все получалось в атаке, я знаю причины. Мы их разберем. Бывают такие игры, их тоже надо уметь играть. У нас были матчи, когда по показателям мы были лучшими в туре, но не набирали очков. Так что сегодня такой матч прагматизма был.

— С чем связаны определенные проблемы в атаке?
— Это свежесть Эль-Кабира и Бикфалви, которые по 20 дней пропустили и вышли после нескольких тренировок. Это важные для нас игроки, через которые строятся атаки.

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