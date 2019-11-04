Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против «Оренбурга» отметил, что Павел Погребняк — не единственный нападающий в стартовом составе.

— Только Погребняк в нападении? Будем действовать по-разному. Есть соперник, который также готовится, — отметил Парфенов в эфире телканала «Матч Премьер». — Мы, прежде всего, готовимся от себя. Мы с уважением относимся к каждому сопернику и изучаем каждую команду.

С «Оренбургом» всегда непростые матчи. Здесь вопрос не наличия фамилий, а вопрос в том, как ты располагаешься на поле. Вопрос тактики и выбора направления.

Вам кажется, что Паша один. Но Эрик — тот же нападающий, Отман — тот же нападающий, Димитров — при атаке тот же нападающий. Просто надо как-то изначально расставляться.