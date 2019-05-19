Дмитрий Парфенов: "Удаление - бред полнейший"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива"​ отметил, что гордится командой. По его мнению, удаления Стефана Страндберга не было.

Норвежец был удален с поля на 66-й минуте за вторую желтую карточку. Уходя с поля, он показал жест "денег", вероятно, намекая на предвзятость судьи.

– Судейством недовольны?

– Я доволен своей командой. Горд за команду, за ребят. Хотели дома, при своих болельщиках показать игру и результат, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч премьер". – Удаление сейчас посмотрели. Бред полнейший. Я понимаю, что на кону у команды Лига чемпионов. Я с уважением к этому отношусь к любому сопернику. Но пришли 20 тысяч человек, чтобы увидеть футбол и получить удовлетворение. Надо теперь восстановить команду и двигаться дальше.

– Что с Поляковым? И Эль-Кабир прихрамывал. Успеют к финалу восстановиться?

– Я только две минуты был в раздевалке, поэтому не могу ответить. Надеюсь избежим потерь.

– Как-то особенно будете к финалу Кубка готовиться?

– Нет, зачем кого-то к финалу готовить, мне кажется. Обе команды проделали большой путь и заслуженно вышли в финал. Боевой матч. Лишних слов не нужно говорить. Это финал.

– Репетиция удалась сегодня?

– У нас был календарный матч. Это не репетиция. Мы играли с действующим чемпионом, где исполнители высокого уровня. Мы серьезно готовились. Ребята выполняли, что мы просили. Создавали моменты даже в меньшинстве. Был матч чемпионата. А не репетиция.