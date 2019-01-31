Дмитрий Парфенов: "Надеемся, что к возобновлению чемпионата Погребняк полностью восстановится"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов рассказал о готовности нападающего Павла Погребняка к выходу на поле.

35-летний Погребняк заключил однолетний контракт с "Уралом" 29 августа 2018 года, но пока не провел в его составе ни одной встречи.

– У него есть желание, и видна динамика его восстановления, – цитирует Парфенова oblgazeta.ru. – Когда два занятия у команды – он не участвует во втором, а занимается отдельно с тренером. А в одном из двух занятий уже полностью работает с командой. Надеемся, что к возобновлению чемпионата он полностью восстановится.

Погребняк работает по индивидуальной программе. В общей группе его ждут на втором сборе "Урала"