Дмитрий Парфенов: «Можно было рискнуть и потерять Бикфалви и Эль-Кабира до конца сезона»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, как команда будет играть в матче 17-го тура чемпионата России против «Спартака» без травмированных Эрика Бикфалви и Отмана Эль-Кабира.

— Травмы, к сожалению, это часть футбола, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Это неизбежная вещь. Поэтому команда и должна состоять из всех игроков, кто в обойме, кто в заявке. Иначе для чего эти футболисты нужны?

Да, Биквалфи и Эль-Кабира в составе нет. Нужно понимать, что у нас еще два матча до паузы. Можно было рискнуть и потерять их до конца. Поэтому рекомендации были другими.

Все, кто попал в заявку, готовы к матчу. Задача реализовать те моменты, которые мы проговорили и отрабатывали на сборах. У нас есть стратегия матча.

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