22:13 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Комбаров выложил фото из отпуска. Точилин позвал его с братом в "Сочи"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в своем Инстаграме опубликовал фото, сделанное во время отпуска в Сочи. На этот снимок отреагировал главный тренер "Сочи" Александр Точилин - он призвал игрока красно-белых, а также его брата Кирилла Комбарова, выступающего за тульский "Арсенал", присоединиться к сочинскому клубу. 

- Дим, гарантирую тебе лето круглый год! - написал Точилин.

- Принял к сведению, - ответил Комбаров.

- 10-го медкомиссия, - написал Точилин. - И брата не забудь прихватить.

- Для продолжения разговора пишите в ЛС (личные сообщения), - вступил в диалог аккаунт ФК "Сочи".

- Скоро в наши сочундры на личные перегоны к Вам, - такой комментарий оставила жена Дмитрия Комбарова Татьяна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю лето!💥👌🏼😎

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)

Контракт Дмитрия Комбарова со "Спартаком" рассчитан до июня 2020 года. Соглашение Кирилла Комбарова с "Арсеналом" недавно было продлено на год.

"Сочи" в минувшем сезоне занял 2-е место в Олимп-ФНЛ и напрямую вышел в премьер-лигу. 

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