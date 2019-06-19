Дмитрий Комбаров: "Спартак" для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал свой уход из команды.

– Вам сочувствовать или поздравлять? Как сами оцените то, что случилось? – первый вопрос Дмитрию.

– Смотря с как оценивать. Для меня это новый этап жизни, карьеры, еще один вызов, который давно себе хотел получить, - сказал Комбаров.- Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить. Но... "Спартак" для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом, в который я пришел в 6 лет, где во взрослой команде провел 9 лет. Поэтому благодарен клубу за каждую проведенную там минуту, благодарю Бога, что моя карьера сложилась так, как сложилась. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.