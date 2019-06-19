Дмитрий Комбаров рассказал, где он может продолжить карьеру

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - о вариантах продолжения карьеры.

– В прессе называются ваши возможные варианты – Самара и Сочи. Где продолжите карьеру?

– У меня много вариантов. И эти два тоже есть.

– Когда примете решение?

– Надеюсь, что в ближайшее время. Два-три дня. Как пойдут переговоры. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.