22:30 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Комбаров рассказал, где он может продолжить карьеру

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Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - о вариантах продолжения карьеры.

– В прессе называются ваши возможные варианты – Самара и Сочи. Где продолжите карьеру?

– У меня много вариантов. И эти два тоже есть.

– Когда примете решение?

– Надеюсь, что в ближайшее время. Два-три дня. Как пойдут переговоры. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-kombarov-proschalnoe-intervyu-zaschitnika-posle-uhoda-iz-spartaka-1557021/

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