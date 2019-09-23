Дмитрий Кириченко: «Сафонову предстоит пройти долгий путь до Акинфеева»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко в интервью «СЭ» после победы ЦСКА над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал, кто выпадал из игры южан.

— В первом тайме все 11 человек, — отметил Кириченко. — Сафонову нужно взять вину на себя за третий гол. Все-таки — удар в ближний угол, его нельзя назвать неберущимся. Скопинцев не убедил. Хотя надо понимать, что против него на фланге действовал Мариу Фернандес. Ну и Уткин был абсолютно незаметен.

— Если рассматривать этот матч как дуэль между Акинфеевым и Сафоновым, кому отдадите предпочтение?

— Да я не сторонник говорить про такие дуэли. Играют две команды. В целом, Сафонову еще предстоит пройти долгий путь, чтобы встать на один уровень с Акинфеевым.

— Почему?

— Ну а сколько ему сейчас лет?

— 20.

— Ну вот. Вы представляете, что это такое для вратаря?

— Акинфеев уже в 17 стал первым номером ЦСКА.

— Это да. Но мы видим, что пока Сафонов играет нестабильно. Когда ловит кураж, ловит мертвые мячи. Но ведь и ошибается... Все равно молодость берет свое. Все-таки не хватает ему спокойствия, хладнокровия. Он немного на взводе, с горящими глазами. Хотя парень, несомненно, талантливый. В перспективе это первый вратарь сборной.

Дмитрий Кириченко: «Сафонову еще нужно пройти долгий путь до Акинфеева»