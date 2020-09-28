Дмитрий Хомуха: «Смолов пытается отплатить Николичу за доверие»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение о матче московских армейцев против «Локомотива» (0:1) в 9-м туре Тинькофф РПЛ. Он отметил игру форварда «Локо» Федора Смолова.

— В общем, результат закономерен — «Локомотив» использовал свои шансы, а армейцам это сделать не удалось, — цитируют Хомуху «Известия». — Надо отметить хорошую игру Смолова. У него всегда был потенциал, но он нуждался в тренерском доверии. Видимо, ранее у Федора были с этим проблемы. А сейчас тренер доверяет и видит в нем помощника. Смолов пытается это доверие реализовать и отплатить за него Николичу.

Смолов забил единственный мяч в этой игре на 45-й минуте.