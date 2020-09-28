РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дмитрий Хомуха: «Смолов пытается отплатить Николичу за доверие»

03:59
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева.
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева.
Теги:

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение о матче московских армейцев против «Локомотива» (0:1) в 9-м туре Тинькофф РПЛ. Он отметил игру форварда «Локо» Федора Смолова.

— В общем, результат закономерен — «Локомотив» использовал свои шансы, а армейцам это сделать не удалось, — цитируют Хомуху «Известия». — Надо отметить хорошую игру Смолова. У него всегда был потенциал, но он нуждался в тренерском доверии. Видимо, ранее у Федора были с этим проблемы. А сейчас тренер доверяет и видит в нем помощника. Смолов пытается это доверие реализовать и отплатить за него Николичу.

Смолов забил единственный мяч в этой игре на 45-й минуте.

ЦСКА — Локомотив

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1066179/aleksei-fomin/ne-mazhet-smolov-zvezdnyi-forvard-prines-loko-pobedu-nad-tcska

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 77548
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир