Дмитрий Хомуха: «Смолов пытается отплатить Николичу за доверие»
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение о матче московских армейцев против «Локомотива» (0:1) в 9-м туре Тинькофф РПЛ. Он отметил игру форварда «Локо» Федора Смолова.
— В общем, результат закономерен — «Локомотив» использовал свои шансы, а армейцам это сделать не удалось, — цитируют Хомуху «Известия». — Надо отметить хорошую игру Смолова. У него всегда был потенциал, но он нуждался в тренерском доверии. Видимо, ранее у Федора были с этим проблемы. А сейчас тренер доверяет и видит в нем помощника. Смолов пытается это доверие реализовать и отплатить за него Николичу.
Смолов забил единственный мяч в этой игре на 45-й минуте.
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https://iz.ru/1066179/aleksei-fomin/ne-mazhet-smolov-zvezdnyi-forvard-prines-loko-pobedu-nad-tcska